الحكومة الروسية: استبدال إمدادات النفط الروسى إلى أوروبا يستغرق أكثر من عام

قالت الحكومة الروسية، إن استبدال إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا سيستغرق أكثر من عام، متابعة: أوروبا تدفعنا نحو حظر تصدير الغاز عبر نورد ستريم 1 ولم نقرر ذلك بعد، وحظر النفط الروسي سيؤدي لنتائج كارثية على العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادي عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.
وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
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