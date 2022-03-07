عاجل- أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد: منخفض جديد يضرب البلاد (بيان)

جدة - نرمين السيد - ويسيطر منخفض حرارى جديد على جميع الأنحاء وتندفع كميات كبيرة من الرطوبة فى الطبقة البنائية 700 ملى بار وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وتكون متفاوتة الشدة وتغزر على مناطق من السواحل الغربية "السلوم ومطروح"، وتمتد إلى الدلتا تكون متوسطة وتخف حدتها على القاهرة.

كما يمر غطاء سحابى على مصر الوسطى قد يتساقط منه بعض الأمطار فى المناطق التى تسمح كميات الرطوبة بذلك.

وترتفع درجات الحرارة على جميع الأنحاء ليسود طقس دافىء على القاهرة حار على جنوب الصعيد، وتنشط سرعات الرياح نسبيا على الصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.