القوافل الطبية لوزارة الشباب تجوب قرى حياة كريمة بمحافظات الصعيد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مظلة حياة كريمة أصبح مضمونها ومفهومها هو إنشاء وبناء وتطوير وتعليم ومساندة للقرية المصرية التى تساعد على بناء دولة الأمل والعمل، الدولة السالمة لا المستسلمة، ودولة الحلم والعلم، كما وصفها رئيس الجمهورية.





وتواصل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، تنفيذ فعاليات القوافل الطبية، بالتعاون مع الجامعات المصرية، حيث وصلت لمحافظتى المنيا وسوهاج.

وتضمنت فعاليات القافلة الكشف على 560 حالة مرضية فى تخصصات "الجلدية، الأطفال، الرمد، العظام، النساء والتوليد، النفسية والعصبية، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة، المسالك البولية، الأسنان"، بالتعاون مع جامعة المنيا - قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت القافلة التى تم تنفيذها بقرية سعد الله بمحافظة سوهاج، الكشف على 375 حالة مرضية فى تخصصات "الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الأطفال، الجلدية، الباطنة، النساء والتوليد، المسالك البولية"، وذلك بالتعاون مع جامعة سوهاج، حيث يقدم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

وتضمنت القوافل توزيع العلاج على المرضى بالمجان، وتم تحويل بعض الحالات لمستشفى الجامعة لإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية.

وتشمل القوافل الطبية تنظيم محاضرات توعية بالقرى وداخل المدارس عن الوقاية من فيروس كورونا، الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، الفحص الذاتى لأمراض الثدى، والانيميا والتغذية الصحية، وبعض الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكرى، بالإضافة إلى تقديم بعض المحاضرات الوقائية من بعض الأمراض مثل التهاب الكبد الوبائى وفيروس سى، والإدمان والتعاطى وكيفية العلاج منه.