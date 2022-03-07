خطة عمل موسعة للحد من الزيادة المتنامية للسكان بالأقصر

جدة - نرمين السيد - تواصل وحدة السكان بالأقصر تنفيذ خطة عمل موسعة بالتعاون مع الجهات المعنية انطلاقا من اهتمام الدولة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.





وقالت مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر رجاء شوقى أحمد - فى بيان اليوم الاثنين- إن الوحدة تعمل على عدة محاور أهمها الصحة الإنجابية والشباب والتعليم والإعلام، وقد أقامت العديد من الندوات عن أضرار الزواج المبكر وختان الإناث وأهمية تنظيم الأسرة بمختلف المراكز والمدن، كما قامت الوحدة بتنظيم المؤتمر الشبابى الأول بمحافظة الأقصر لبحث مشاكل الشباب واحتياجاتهم، وعرض فرص تأهيل الشباب لسوق العمل بمشاركة 400 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم بين 8 -35 عاما، و150 شخصية عامة أكاديمية ومؤسسية، وفريق عمل للمؤتمر ضم 130 شابا ممثلين عن شباب الأقصر وجميع الكيانات الشبابية وبمشاركة المؤسسات الخدمية والجمعيات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات والمديريات وجامعة الأقصر.

وأشارت مدير وجدة السكان إلى إطلاق مبادرة ( أملك فى عملك) من ضمن توصيات المؤتمر الشبابى لتدريب وتمويل وتشغيل 1000 شاب وفتاة، بمشاركة كل من جهاز تنمية المشروعات وحاضنة الأعمال بالأقصر، ومبادرة رواد النيل بالبنك المركزى المصرى، ومبادرة مشروعك بوزارة التنمية المحلية، ومؤسسة نايل بالاس الخيرية، وتحت رعاية بنك مصر وبالتعاون مع إدارة مكتبة مصر العامة، ومشاركة وتنسيق من شباب المتطوعين.

وأضافت أن وحدة السكان أطلقت موقع بوابة توظيف الأقصر والمسئول عن تلقى طلبات التوظيف للقطاع الخاص وطلبات العمالة للشركات والتنسيق حول متطلبات سوق العمل وهو على الرابط التالى https://luxorjobs.live، كما سيتم تدريب الشباب والفتيات بمشاركة جميع الجهات المعنية على ريادة الأعمال والبدء فى عمل مشروع خاص بكل شاب وفتاة والتعريف بمبادرة مشروعك بالمحافظة، كما نظمت وحدة السكان بالمحافظة ملتقى (الحرفجية مهنية) بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة لعمل معارض لجميع العارضات، كما ستقوم وحدة السكان بإدراج مبادرة (العلم حق للجميع) الخاصة بمحو الأمية بالتعاون مع التضامن الاجتماعى والهيئة العامة لتعليم الكبار والقوى العاملة والشباب والرياضة والتربية والتعليم ضمن خطة عام 2022.