شركة مياه القناة: حملات توعوية بالقنطرة شرق بمشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة حملات توعوية بقرية الأبطال بمركز ومدينة القنطرة شرق أحد المراكز التى تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، والتى تعتبر من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بقرى وريف مصر.





وأوضح عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة يستمر فى القيام بحملات التوعية بأهمية المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها على أرض القنطرة شرق فى عدد أربعة قرى أم وتوابعهم وهم الأبطال والتقدم وجلبانة والسلام.

وأكد على أهمية تعريف المواطنين بمشروعات المبادرة ودورها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق والمشروعات البنية الأساسية، حيث قامت فرق التوعية اليوم بتقديم ندوات تثقيفية وتعريفية للمواطنين بقرية الأبطال، بالإضافة إلى عقد لقاءات دينية بمساجد القرية بالتعاون مع منطقة الأزهرية المركزية بالإسماعيلية، مع إجراء استقصاءات رأى بالقرية عن الخدمات التى تقدمها شركة مياه القناة من أجل تحسين الخدمات التى تقدمها للمواطنين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وتوزيع بروشورات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

وأشار رئيس مياه القناة أن الحملات التوعوية تستهدف كافة القرى والمراكز المنفذ بها المبادرة الرئاسية والموجهة بأنشطتها التوعوية المختلفة من عقد ندوات وإقامة ورش رسم وتلوين وتنفيذ ورش سباكة للرائدات الريفيات لتعليم المشاركين على كيفية التعامل مع مشاكل تسريبات المياه وكذلك توعيتهم بالسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام وحملات طرق الأبواب وتعريفهم بأهمية استخدام القطع الموفرة والتى تأتى بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب وجميع مؤسسات المجتمع المدنى التى تتبنى رسالة نشر الفكر التوعوى للمشروعات القومية الكبرى والإرتقاء بالوعى الثقافى لدى الجمهور.

وأكد عبد الحميد عصمت، استمرار الشركة بجميع قطاعاتها بالعمل على كافة المستويات من أجل مواكبة العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تعتبر نقلة نوعية فى حياة المواطنين من خلال تحسين كافة الخدمات بقرى الريف المصرى التى لا تتنافى اهدافها مع اهداف التنمية المستدامة التى تسعى الدولة بأجهزتها التنفيذية للوصول اليها.