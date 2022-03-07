/683930/أسامة-نبيه-فرصنا-كبيرة-للتأهل-من-أفريقيا--واللاعبين-الموجودين-هم-المتاحين

تحدث أسامة نبيه المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، عن فوز فريقه أمام الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المجموعة الحالية من اللاعبين هما اللي هنشتغل بيهم وهما المستمرين معنا، فيجب أن نتعامل في خلال المتاح".

تصريحات أسامة نبيه

وأضاف: "إمام عاشور خد الثقه ونجح في ترجمتها اليوم أمام الجونة، وسجل هدف ساعدنا على الفوز، بالإضافة للمستوى المميز الذي ظهر به خلال مواجهة الجونة".

وزاد: "ثقة اللاعبين موجوده مش في لحظه المباراة فقط، وكل ماتش الثقة بتزيد أكتر، وفرصنا قائمة بقوة في مجموعتنا بدوري أبطال أفريقيا".

وأختتم قائلاً: "حساباتي دائماً أن لا يوجد مباراة في الدوري سهلة، ونساعد ونعيد تركيزنا لمواجهة الجمعة بإفريقيا أمام الوداد".

حقق الزمالك الفوز على نظيره الجونة بنتيجة 2/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ضد الجونة

وبدأ الزمالك المباراة بضغط كبير على الجونة وحاولوا أن يتقدموا مبكراً عن طريق عدة هجمات متتالية، حتى أفتتح إمام عاشور الأهداف في الدقيقة 17، من تصويبة صاروخية تسكن الشباك بعدما أسند بن شرقي الكرة له.

امام عاشور في مرمى الجونة - الهدف الاول pic.twitter.com/sDB2SOYOHn — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) March 7, 2022

ثم عزز أحمد سيد زيزو بعدها بدقيقة بالهداف الثاني بعد إنفراده بالمرمى ليضع الكرة في الشباك بشكل رائع من فوق إسلام طارق حارس الجونة، الذي لم يستطيع التصدى للكرة.

عودة فيريرا للزمالك تعيد أيمن حفني للحياة الكروية

تولي جوسفالدو فيريرا مهمة تدريب الزمالك بشكل رسمي مرة أخرى، خلفاً للفرنسي باتريس كاريرون الذي رحل عن القلعة البيضاء بعد فسخ عقده بالتراضي.

وتعد تلك الولاية الثانية لفيريرا مع الزمالك، بعد ولايته الأولى التي حقق فيها الدوري والكأس مع الزمالك موسم 2015/2016، وكان يعتمد على عدة لاعبين خلال ذلك الموسم.

عودة فيريرا

وكان أيمن حفني من أبرز اللاعبين الذي كان يعتمد عليهم فيريرا، فهو يعد المستفيد الأكبر من عودة المدرب البرتغالي لتدريب نادي الزمالك، وربما هذا القرار سيعيده للحياة الكروية مرة أخرى.

وكان أستبعد أيمن حفني من حسابات الجهاز الفني للزمالك في الفترة الأخيرة، وكان يشارك في دقائق قليلة جداً، فربما ثقة فيريرا في إمكانياتت اللاعب ستعيده للمشاركة مرة أخرى مع القلعة البيضاء.