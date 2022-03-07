عرض «حامل اللقب» في الدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

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يستعد أبطال فيلم حامل اللقب لحضور عرضه غدًا ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وذلك ضمن الأفلام البانوراما المشاركة في المهرجان، وهو من بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني.

دوت الخليج يرصد عرض فيلم حامل اللقب في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بعد نجاحه في السينمات

حامل اللقب في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

سيُعرض فيلم حامل اللقب في قصر الثقافة في الأقصر ضمن أفلام البانوراما المصرية، المشاركة في الدورة الـ11 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وذلك في تمام الساعة 6 مساءًا، بحضور أبطاله، وهم دينا الشربيني، هشام ماجد، محمد سلام وأحمد فتحي، بعد النجاح الذي حققه الفيلم في دور العرض في مصر وأكثر من 60 دولة حول العالم.

العرض الأول لفيلم حامل اللقب في مصر

تم عرض فيلم حامل اللقب في مصر لأول مرة يوم 2 فبراير المنقضي، في سينما الزمالك بحضور هشام ماجد بعض صناع العمل، بينما تغيب عن العرض باقي أبطاله، وحضر العرض عدد من النجوم لتهنئة صناع العمل بنجاحه، من بينهم شيكو، أحمد فهمي وكريم فهمي، كما حضرت زوجة الفنان هشام ماجد لتدعمه وتحتفل معه بفيلمه الجديد.

فيلم حامل اللقب في الدول العربية

تم عرض فيلم حامل اللقب في الإمارات العربية المتحدة، أبتداءًا من 9 فبراير الماضي، كما عُرض من بعدها في أكثر من 10 دول عربية، من بينهم: المملكة العربية السعودية، فلسطين ، البحرين، العراق، عمان ، لبنان والأردن، وتزامن هذا مع عرضه في عد كبير من الدول حول العالم.

تعرف على الشركات المشاركة في إنتاج فيلم حامل اللقب

تعاونت عدد من الشركات المنتجة لتقديم فيلم حامل اللقب، ومن بينهم: شركة" فيلم كلينك" للمنتج محمد حفظي، "TV Vision" لطارق الجنايني وشركة محمد رشدي "RP Films"، وكان هذا الفيلم أول مشاركة لمجموعة Arabia Pictures السعودية في أفلام مصرية، وقامت شركة فيلم كلينك بالترويج لفيلم حامل اللقب في عدد من الدول حول العالم من خلال توزيع البوستر الخاص به، والذي يظهر فيه كل من هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام وأحمد فتحي.