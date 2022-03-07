/683928/بشرى-سارة-لأهالي-شبراالنائب-محمد-عبد-العزيز-يعلن-حل-أزمة-مركز-الشباب-وتشكيل-لجنة-بين-الري-والرياضة-لبحث-المديونيات

أعلن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تشكيل لجنة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الري، لحل أزمة مركز شباب شبرا وبحث المديونيات.

دوت الخليج جاء ذلك خلال لقاء النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان. وأوضح عبد العزيز، أن ، تفاقم أزمة مديونيات مركز شباب شبرا البلد لوزارة الري، أدت للحجز على حساباته البنكية. وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على ضرورة حل ازمة مركز شباب شبرا، من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الري والشباب والرياضة. ‏ ‏ "بشرى سارة لأهالي شبرا"..النائب محمد عبد العزيز يعلن حل أزمة مركز الشباب وتشكيل لجنة بين الري والرياضة لبحث المديونيات ‏وأضاف صبحي إنه ستتم مخاطبة مجلس الوزراء لحل أزمة المديونيات، باعتبار أن ممارسة الشباب للرياضة حق من حقوق الإنسان، مؤكدا على استمرار التواصل والتنسيق مع النائب محمد عبد العزيز لحل هذه الأزمة.

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