/683926/متحدث-الصحة-يكشف-مفاجأة-عن-أعداد-المصابين-بفيروس-كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن خلال الأيام الماضية نلاحظ أنخفاض ملحوظ وواضح جدا في معدلات الاصابة المجتمعية وفي معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات وكذلك في نسب الاشغلات في جميع المسشفيات بأنحاء الجمهورية.

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وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الأعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة "أون" الفضائية، أن هناك انخفاض كبير جدا في معدلات الوفيات بفيروس كورونا مقارنة بالايام الماضية.

متحدث الصحة يكشف مفاجأة عن أعداد المصابين بفيروس كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه تم تجاوز نسبة الـ 50% من النسب المستهدفة لأخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك 30 مليون شخص تلقوا اللقاح بالكامل حتي الأن، وهذا هو السبب الرئيسي لانخفاض أعداد الاصابة بكورونا وقلة دخول المصابين وعدم حاجاتهم لدخول المستشفيات.

الجرعة التعزيزية

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، أن الأعداد الذين تلقوا الجرعة التعزيزية لفيروس كورونا وصلوا لـ مليون شخص وأكثر حتي الأن، واشار إلى أن هناك توفير كبير جدا من اللقاحات في مراكز اللقاحات المتواجدة في جميع محافظات مصر، بالاضافة إلى أن جميع اللقاحات عالمية وموثوق بها.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار أن الوزارة إتخذت تسهيلات كبيرة في عمليات تسجيل اللقاحات سواء في الحصول على الجرعة الثانية أو الثالثة فكل من هو أقل من 65 عام ومر عليه 6 أشهر لن يحتاج لانتظار الرسالة وبوسعة التوجة إبى أقرب مركز لتلقي اللقاح، ومن هو أكبر من هذا السن يستطيع الحصول على الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر فقط.