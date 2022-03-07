أخ لطفل من ذوي الهمم وقصة حب.. شاهد برومو فيلم «أخويا» لـ أحمد عز

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دوت الخليج ينشر البرومو الدعائي الأول لفيلم أخويا

فيلم أخويا لـ أحمد عز

يشارك الفنان أحمد عز في بطولة فيلم قصير يحمل عنوان أخويا، ويشاركه به عدد من النجوم مثل بسنت شوقي، والطفل أدهم حسام، وصلاح عبدالله، وآخرين من نجوم الفن، والعمل من تأليف رفيق مرقص والإخراج لـ بسنت شوقي.

وظهر في البرومو الذي نشرته الجهة المنتجة للفيلم، الفنان أحمد عز شقيق لأحد أطفال ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بجانب الحب في إحدى القرى الريفية.

أول فيلم قصير لـ أحمد عز

وتدور أحداث فيلم أخويا داخل إحدى القرى المصرية يوم عيد الحب، وتجمع الأحداث بين الفنان أحمد عز الذي يعيش قصة حب مع الفنانة بسنت شوقي، ويناقش العمل معاناة الأطفال من ذوى الهمم وأهاليهم واسرهم.

جدير بالذكر أن فيلم "أخويا" يعد أول فيلم قصير يقدمه الفنان أحمد عز، ويعرض له مؤخرًا فيلم "الجريمة" الذي حقق به نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر في دور العرض السينمائية وشاركه به مجموعة من النجوم مثل منة شلبي، وسيد رجب، وماجد الكدواني ونبيل عيسى وآخرين من النجوم.

فيلم كيرة والجن

وفي سياق آخر، يواصل الفنان أحمد عز حاليًا تصويره مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “كيرة والجن” والذي يشارك به الفنان كريم عبد العزيز، ويتواجد أبطال العمل تحت إشراف المخرج مروان حامد لتصوير بعض المشاهد في الأقصر.

ويشارك كريم عبدالعزيز وأحمد عز في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم مثل سيد رجب، أحمد مالك، وهند صبري، على قاسم، عارفة عبدالرسول، محمد عبدالعظيم، وآخرين والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل الاسم نفسه.

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وقبل الجريمة، حقق نجاحا كبيرًا بفيلمه “العارف” الذي كان من إخراج أحمد علاء، والتأليف لـ محمد سيد بشير، ويعرض مؤخرًا عبر منصة شاهد vip الرقمية، وشاركه البطولة كلا من محمود حميدة، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وأحمد فهمي وآخرين.