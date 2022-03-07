/683924/نورا-علي-تعلن-الموافقة-على-مشروع-قانون-إنشاء-المركز-القومى-لإدارة-المجال-الجوى

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى ومكتبي لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا مساء اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى

حضر الاجتماع، الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، والدكتور المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدنى، والمستشار أمجد عارف مستشار وزير الطيران للشئون السياسية والبرلمانية.

كما شارك بالاجتماع، المستشار عصام عباس المستشار القانوني لوزير الطيران المدنى، والطيار هشام طنطاوى مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وأشارت النائبة نورا علي، رئيسة اللجنة المشتركة، إلى أن الهدف من إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى هو تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية.

وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ نظرًا لكونه يحقق الأهداف المرجوة منه، خصوصًا فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة الاقتصادية من إدارة المجال الجوى