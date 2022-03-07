/683923/أول-قرارات-مجلس-إدارة-نادي-الإسماعيلي-بعد-التعادل-مع-فاركو-بالدوري

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، تعيين محسن عبد المسيح نجم الفريق الأسبق وأحد أبرز رموز النادي علي مدار تاريخه، مستشارًا لرئيس مجلس الإدارة ومشرفًا عامًا علي الفريق وقطاع الناشئين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

محسن عبد المسيح

اتخذ مجلس الإسماعيلي هذا القرار في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها محسن عبد المسيح علي الصعيد الكروي والقدرات التي يمتلكها في وضع خطط قصيرة وطويلة المدي للمساهمة بشكل أكبر في توفير الأجواء المناسبة للقطاع الكروي داخل النادي وهو ما سينعكس علي نتائج الفريق بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.

وسبق ” عبد المسيح ” أن تقلد العديد من المناصب داخل النادي الإسماعيلي منها عضوًا لمجلس الإدارة خلال فترة الدكتور رأفت عبد العظيم ومديرًا للكرة فى أكثر من مناسبة.

ويواصل الإسماعيلي نزيف النقاط ببطولة الدوري الممتاز، بد تعادله الخامسة في البطولة، والذي جاء أمام فاركو، في غياب الإنتصارات، على الرغم من تغير ثلاث مدربين.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وفاركو

تعادل الإسماعيلي مع نظيره فاركو بدون أهداف على ستاد “الإسماعيلية”، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بقوة وهاجم بشراسة وأضاع أكثر من كرة عن طريق أحمد مدبولي وجان موريل الذي كان قريب من تسجيل أول أهداف الدراويش.

في المقابل هدد فاركو مرمى الإسماعيلي من خلال الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة كبيرة عليهم ولكن تألق محمد فوزي وحافظ على نظافة مرماه، لينتهي الشوط الأول المثير بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الإسماعيلي ضد فاركو

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير شئ كثيراً وحاول الإسماعيلي أن يجسل هدف عن طريق عدة هجمات ولكن فشل في التسجيل.

بينما تكتل لاعبي فاركو في الدفاع أكثر وأعتمدوا بشكل اكبر على الهجمات المرتدة، وكانوا قريبين من التسجيل في أكثر من كرة، ولكن ينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل السلبي بين الفريقين في صدمة كبيرة لجماهير ومشجعي الإسماعيلي الذي ظهر عليهم الغضب في الملعب بعد اللقاء.