/683922/متحدث-التنمية-المحلية-محافظة-المنيا-أعلى-المحافظات-ضمن-حصيلة-مبادرة-مشروعك

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إن محافظة المنيا أعلى المحافظات ضمن حصيلة مبادرة مشروعك.

دوت الخليج

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن محافظة سوهاج بها 20 ألف مشروع من ضمن مبادرة مشروعك بقيمة قروض تقريبا 2 ونصف مليار جنية وقامت تلك المشاريع بتوفير 122 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أن محافظة البحيرة تلي محافظة سوهاج ضمن مبادرة مشروعك وبها 18 ألف مشروع بقيمة قروض 1 ونصف مليار جنية مصري ووفرت 91 ألف فرصة عمل.

متحدث التنمية المحلية: محافظة المنيا أعلى المحافظات ضمن حصيلة مبادرة مشروعك

وأوضح الدكتور خالد قاسم، ان محافظة الدقهلية تلي محافظة البحيرة في مبادرة مشروعك وبها 16 ألف مشروع ضمن المبادرة بقيمة قروض 1وسبعة من عشرة مليار جنية وقامت بتوفير 92 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن محافظة الشرقية تلي محافظة الدقهلية في المبادرة وبها 15 ألف مشروع بقيمة قروض 2 وتلانة من عشرة مليار جنية وقامت بتوفير 120 ألف فرصة عمل.