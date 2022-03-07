الزمالك يضرب الجونة بثنائية في حضور فيريرا «فيديو»

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حقق الزمالك الفوز على نظيره الجونة بنتيجة 2/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الزمالك المباراة بضغط كبير على الجونة وحاولوا أن يتقدموا مبكراً عن طريق عدة هجمات متتالية، حتى أفتتح إمام عاشور الأهداف في الدقيقة 17، من تصويبة صاروخية تسكن الشباك بعدما أسند بن شرقي الكرة له.

امام عاشور في مرمى الجونة - الهدف الاول pic.twitter.com/sDB2SOYOHn — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) March 7, 2022

ثم عزز أحمد سيد زيزو بعدها بدقيقة بالهداف الثاني بعد إنفراده بالمرمى ليضع الكرة في الشباك بشكل رائع من فوق إسلام طارق حارس الجونة، الذي لم يستطيع التصدى للكرة.

جوووووووووووول عااالمي من احمد سيد زيزو ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Yw7kAM5hvR — الـمـخـتـلـط - مـيـديـا (@MokhtalatMediaa) March 7, 2022

ولم يحاول الجونة أن يسجل خلال شوط المباراة الأول، حتى أحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لعمرو طارق تسبب فيها محمود علاء، ليسجلها عمرو السعداوي ويقلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

🎥⚽️ هدف الجونة من ضربة جزاء#الزمالك_الجونة



pic.twitter.com/yUz0Ch7QMC — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) March 7, 2022

وفي شوط المبارة الثاني تراجع المستوى تدريجياً بين الفريقين، وغابت الخطورة عن كلا المرميين في الربع الأول من الشوط، حتى شكل الزمالك خطورة عن طريق زيزو بعد هجمة فردية أنطلق فيها من الجهة اليمنى.

وحاول بعدها الجونة أن يعدل النتيجة ويحرز التعادل أمام الزمالك من خلال عدة هجمات على فترات بعد دخول خالد قمر، بعدما دفع رضا شحاته بكل أوراقه الهجومية لتسجيل هدف، ولكن حافظ الزمالك في الأخير على تقدمه.

لتنتهي المباراة بنتيجة 2/1 للقلعة البيضاء، وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 25 في المركز الثالث، بينما ظل الجونة عن النقطة رقم 14 في المركز الحادي عشر.

تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة:

فى حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع :- محمود علاء – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم : عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – حازم إمام – ماجد هاني – إسلام جابر – محمد أوناجم – رزاق سيسيه – سيف الجزيري.

تشكيل الجونة امام الزمالك بالدوري:

حراسة المرمى : إسلام طارق.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - عمرو طارق - محمد نجيب - آلان كيامبادي.

خط الوسط: دانيال إيدي - إسلام محارب - سيف العجوز.

خط الهجوم: محمود الشبراوي - أرناود راندرياناتيناينا - إسلام عبد النعيم.