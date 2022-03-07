«أثار النواب» تناقش طلبات إحاطة شأن التنقيب عن الآثار «صور»

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ناقشت لجنة الاعلام والثقافة والاثار اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن طلب التنقيب عن الآثار في مساحة ثلاثة أفدنة بتل الميسك قرية أبو أحمد بمحافظة كفر الشيخ.وايضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد تامر طايع، بشأن رفض مسئولي الآثار الاستغناء عن قطعة آرض لاستخدامها للمنفعة العامة للوحدة المحلية بمنطقة أبو رواش مركز كرداسة بالجيزة

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