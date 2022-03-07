مسلسلات شهر رمضان 2022 .. حذف برومو مسلسل «جزيرة غمام» يثير ضجة

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بدأ مسلسل جزيرة غمام الذي يدخل ضمن المنافسة مع مسلسلات شهر رمضان 2022، والعمل من بطولة الفنانة مي عز الدين والفنان طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، في إثارة الجدل بمجرد طرح البرومو.

دوت الخليج يكشف سر حذف برومو مسلسل جزيرة غمام

حذف برومو مسلسل جزيرة غمام 2022

فاجأ صناع والجهة المنتجة لمسلسل جزيرة غمام الجمهور والمتابعين بحذف البرومو الدعائي الأول له وذلك عقب ساعات من طرحه عبر منصة واتش ات Watch it الرقمية، والتي من المقرر أن تعرض حلقات المسلسل في شهر رمضان 2022.

وسيطر على البرومو الأول لمسلسل جزيرة غمام المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، الإثارة والغموض بجانب ظهور كوكبة كبيرة من نجوم الفن مثل أحمد أمين، وطارق لطفي، ووفاء عامر، وفتحي عبد الوهاب، ورياض الخولي، وعبدالعزيز مخيون، وآخرين.

قصة مسلسل جزيرة غمام

وظهر أيضًا وجود العديد من الصراعات داخل جزيرة غمام الذي يضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم ويشهد على مواصلة النجاح الذي حققه كلا من فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي العام الماضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في رمضان 2021.

ومن جانبه مؤلف العمل السيناريست عبد الرحيم كمال ، كان قد روج للمسلسل ونشر البرومو الدعائي للعمل من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلًا: "وبينا وبين حبايبنا ميعاد، جزيرة غمام، رمضان 2022".

مسلسلات شهر رمضان 2022

ويشهد المسلسل الذي يعرض في رمضان 2022، على عودة قوية للفنانة مي عز الدين ضمن المنافسة بالسباق الرمضاني بعد غياب استمر لحوالي ثلاث سنوات حيث كانت آخر أعمالها هو مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي أخرجه أكرم فريد وكان من تأليف فروق هاشم ومصطفى عمر وعرض عام 2019.

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وشارك مي عز الدين في بطولة مسلسل "البرنسيسة بيسة" أمير المصري، وبوسي، ومحمد أنور، وحجاج عبد العظيم ، وحسام داغر، وإيمان السيد، وآخرين وكان آخر أعمالها مسلسل "خيط حرير" الذي حققت به نجاحا كبيرًا العام الماضي خارج السباق الرمضاني.