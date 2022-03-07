/683915/محمود-صقر-لدينا-برامج-بحثية-لتأهيل-الشباب-للمنافسة-في-سوق-العمل

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إنه لدينا برامج بحثية لتأهيل الشباب للمنافسة في سوق العمل، مشيرا إلى أنه ننفذ المسابقات التنافسية بين الشباب علي الاختراعات والاكتشافات الجديدة خاصة الروبوتات المتسخدمة في المجالات المختلفة.

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وأضاف صقر خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن نتعاون مع مختلف الجامعات ومدارس STEM للمتفوقين لتنظيم المسابقات البحثية بين الطلاب على الابتكار.

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي، أننا نظمنا أكثر من مسابقة لتصميم الروبوتات للكشف عن الألغام والغواصات تحت المياه.

محمود صقر: لدينا برامج بحثية لتأهيل الشباب للمنافسة في سوق العمل

وأوضح الدكتور محمود صقر، أننا ننفذ مخطط الدولة لتعميق الصناعة الوطنية من خلال الاكتشافات والابتكارات التي تتم على أيدي شباب المهندسين.

وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليا على تشجيع المبتكرين الشباب لتأسيس مشروعاتهم الناشئة ودعمهم ماديا وفنيا.

ونوه الدكتور محمود صقر اننا نعمل على تطوير مناهج البحوث في العلوم الإنسانية وتشجيع الباحثين الشباب للاستفادة من دراساتهم في المجتمع.