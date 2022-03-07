/683914/التموين-تحذر-محتكري-السلع-الحبس-عامين-وغرامة-تصل-لـ-مليون-جنيه-للمخالفين

تحدث عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن اشكالية ارتفاع االاسعار بعد التقدم بشكاوى من المواطنين موضحا الوزارة انتبهت لهذا الامر وتقوم بتكثيف حملات الرقابة بجميع المحافظات، من أجل ضبط المخالفات المتواجده بهذ الشأن.

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جاء ذلك خللا مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية صدى البلد متابعا أن اي سلعة يوضع عليها السعر للمستهلك وذلك طبقا للقانون، كما أن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الان امن ويجب البعد عن اشكالية تخزين البضاعة.

التموين تحذر محتكري السلع: الحبس عامين وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين

وعن جهود الوزارة في ضبط المخالفين اكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، انه تم ضبط ١٥٠ طن مواد غذائية محذرا القائمين بهذا الفعل قائلا:” عقوبة الاحتكار للسلع هي الحبس سنتين وغرامة تصل غلى مليون جنيه.

وأوضح عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه يوجد خفيضات من ٢٠ إلي ٣٠% بالمجمعات الاستهلاكية، حيث ان هذه المجمعات لم تتأثر بأي زيادة.