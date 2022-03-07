مسلسلات شهر رمضان 2022.. دراما الـ 15 حلقة تنافس بقوة على الساحة الفنية

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اعتاد الجمهور المصري على عرض المسلسلات الرمضانية على مدار 30 حلقة طوال الشهر الكريم، لكن مع التنوع الذي نشهده تفرض دراما الـ 15 حلقة نفسها بقوة على الماراثون الرمضاني لهذا العام 2022.

وفي هذا الصدد، يرصد لكم موقع دوت الخليج دراما الـ 15 حلقة المقرر عرضها خلال السباق الرمضاني 2022.

أعمال تنتمي لنوعية ال 15 حلقة في رمضان 2022

مسلسل «دنيا تانية»

مسلسل «نيا تانية» من بطولة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.

مسلسل «بطلوع الروح»

وتشارك في بطولة العمل النجمة الكبيرة إلهام شاهين، إلى جانب أحمد داود، أحمد السعدني ومحمد حاتم، وتأليف محمد هشام عبية، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى النصف الثاني من شهر رمضان المقبل، كما يضم المسلسل عددًا من النجوم العرب منهم دميانا عبود.

مسسل «في بيتنا روبوت 2»

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل«في بيتنا روبوت»، حول ظهور مهندس منافس جديد لـ«يوسف» ويلعب دوره الفنان هشام جمال، يمتلك شركة منافسة وروبوت يتميز بالقوة، ويدعى «متين»، وتدور بينهما العديد من المسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدارالحلقات.

ويتلقى «يوسف» و«سارة» وتجسد دورها الفنانة ليلى زاهر، مفاجأة سارة بانتظارهما أول مولود لهما، وتبدأ الأحداث في التصاعد بسبب معاناة الزوجان من المشاكل الأسرية خلال فترة الحمل.

ويشارك في بطولة المسلسل الذي سيعرض في دراما رمضان 2022، هشام جمال، ليلى زاهر،عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، شيرين، دنيا ماهر، أوس أوس، ناهد السباعي، هشام ماجد، طه دسوقي، حسين نصار، هنادي مهنا، إيمي الجندي، أحمد زاهر، إسلام إبراهيم وهو من تأليف أحمد محي، ومحمد المحمدي، ومن إخراج هشام جمال.

مسلسل «الأبواب الخلفية»

العمل إخراج وتأليف حسن صالح بجانب ورشة كتابة تضم ورشة كتابة هيباتيا ونور حمدي.

وكشفت الفنانة عن تفاصيل دورها، مشوقة جمهورها أنها ستظهر مصابة بمرض نادر وغير معروف، كما أن القصة جديدة تماماً على الدراما المصرية «هاخد المُشاهد لمنطقة جديدة مسمعش عنها ويمكن عمره ما شافها.. وأعتقد اللي شافوها ناس قليلة جداً.. شافوها في أصحابهم أو الناس القريبة منهم مثلاً».

مسلسل «أزمة منتصف العمر»

مسلسل "أزمة منتصف العمر" تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمى، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمى قصة حب.