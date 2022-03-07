وزير الرياضة: نستهدف فرصا اقتصادية لمراكز الشباب من خلال الدوري

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مراسم إجراء قرعة دورى مراكز الشباب النسخة التاسعة لمحافظة الجيزة ، بحضور إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، والدكتور المندوه الحسيني رئيس اللجنة الثلاثية لمنطقة الجيزة ،والسادة مديري الإدارات المركزية والفرعية ورؤساء مجالس إدارات المراكز المشاركة بالدوري ومسئولي منطقة الجيزة لكرة القدم.





أشار وزير الشباب أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة و تكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

وشدد الوزير علي ضرورة إعطاء الفرص لأبناء مراكز الشباب واكتشاف مواهبهم مما يُدر دخلاً علي هذه المراكز ، وبالتالي إعطاء الفرص الاستثمارية والإقتصادية لها ، مشيراً إلي أن محافظة الجيزة زاخرة بالمواهب الرياضية علي مدار النسخ الماضية ، مطالباً الكشافين والباحثين عن المواهب بمتابعة دوري مراكز الشباب.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية دوري مراكز الشباب في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته الكبيرة بالطفرة التي تشهدها مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور أشرف صبحي ،الشكر للواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة علي الجهود المبذولة لتطوير المجال الرياضي وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج تقدم لشباب وأبناء محافظة الجيزة ، كما توجه الوزير بالشكر للسيد المندوه الحسيني علي دعمه وتعاونه مع منظومة دوري مراكز الشباب بالجيزة.

وفي المقابل قال اللواء عبد الرحمن شلش وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، أن محافظة الجيزة تشهد طفرة رياضية كبيرة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الجهود الكبيرة المبذولة لدعم قطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة، مؤكدا على أن هذا الدعم امتد أيضاً لتطوير المجالات الثقافية والإبداعية والفنية التي تقدمها مراكز الشباب وخاصةً في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تخلل القرعة ، عرض تقديمي عن دوري مراكز الشباب محافظة الجيزة النسخ الماضية ، أعقبها كلمات السادة الحضور ، وفقرة فنية تعبر عن محافظة الجيزة. ثم مراسم القرعة.