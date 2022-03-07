غدًا.. الصحة تطلق 6 قوافل طبية بالمحافظات ضمن ”حياة كريمة”

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 6 قوافل طبية، غدا الثلاثاء، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة».

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المحافظات التى ستجرى فيها القوافل الطبية هى “القاهرة - الشرقية - الإسماعيلية - الدقهلية - المنيا - البحيرة”.

وأوضحت الوزارة، في “إنفوجراف تعريفي” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن التخصصات الطبية التى سيتم الكشف والعلاج مجانًا هى: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن القوافل التي يتم إطلاقها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تأتي في إطار خطة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة رؤية مصر 2030، ووفقا للحالات التي تعاني من بعض الأمراض السارية، بالإضافة إلى هدف الوزارة في توعية المواطنين من بعض العادات السيئة في التعامل مع الأمراض، والتي يمكن أن تسبب بعض المضاعفات الخطيرة على صحتهم على المدى البعيد.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، مؤكدة على حرص الوزارة باستمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وتواصل الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335".