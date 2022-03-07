العليا للفيروسات لـ مساء dmc: التطعيم سبيل النجاة والوقاية من كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إن النسبة المطلوبة للمناعة المجتمعية هى حصول 70% من المواطنين للقاحات المضادة لكورونا، مؤكدا أن التطعيم هو سبيل النجاة والوقاية من الفيروس، خصوصًا وأن آخر موجة كانت مع المتحور أوميكرون انتشرت بشكل سريع.





ودعا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، المواطنين إلى سرعة الحصول على التطعيم، لا سيما وأن مصر بها جميع أنواع اللقاحات. وأوضح أن هناك تسهيلات من قبل الدولة لإقبال المواطنين على التطعيم ضد كورونا، لافتا إلى أن الأثار الجانبية للتطعيم بسيطة وليست أثار تمنعنا من التطعيم، متابعا: "لا يوجد أى سبب حتى لا يتلقى المواطنين التطعيم، التطعيم يحميك ويحمى الآخرين".

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