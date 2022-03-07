محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة السنبلاوين

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، المخطط التفصيلى لمدينة السنبلاوين، ويشمل المخطط الجديد للمدينة 25 منطقة بها بإجمالى مسطح 1375 فدانا طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها للمدن المصرية، وبذلك يصل إجمالى ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية وإستراتيجية على مستوى المحافظة إلى 246 مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الآن.





وأكد المحافظ،فى بيان اليوم، أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والإلتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008. ومن جانبها، أضافت المهندسة سماح المحمدى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة والمركز الاقليمى بطنطا وجميع الأجهزة المختصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور أيمن مختار.

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