من بينهم القاتل والشاذ جنسيًا.. تعرف على زيجات حنان ترك بمناسبة عيد ميلادها

/683891/من-بينهم-القاتل-والشاذ-جنسيا-تعرف-على-زيجات-حنان-ترك-بمناسبة-عيد-ميلادها

تحتفل الفنانة حنان ترك اليوم بعيد ميلادها، حيث أنها ولدت في 7 مارس 1975، وبعد ممارستها لعدد من الفنون الراقية مثل الباليه والتمثيل، اعتزلت حنان ترك التمثيل في عام 2012، بعد تقديمها عدد من الأدوار بالحجاب.

دوت الخليج يرصد لكم زيجات الفنانة حنان ترك الخمسة بما فيهم من تزوجوا من فنانات من بعدها.

أيمن السويدي أول أزواج الفنانة حنان ترك

تزوجت حنان ترك من رجل الأعمال المصري أيمن السويدي، في عام 1995 عندما كانت تملك من العمر فقط 20 عام، وتزوجته سريعً في السر، وكثيرًا ما أنكرت زواجهما، وكان هذا الزواج ليس بجيد على ما يبدو؛ لأنها سرعان ما أصرت على الطلاق في غضون أشهر قليلة، وقامت بتوزيع شيكولاتة على أقاربها وأصدقائها بعد تمام الطلاق.

والجدير بالذكر أنه تزوج بعدها من المطربة التونسية ذكرى، التي قام بقتلها وقتل نفسه بعدها، مما أدى إلى خروج وثيقة زواج السويدي وحنان ترك للنور.

رجل الأعمال الثاني في حياة حنان ترك

أعلنت الفنانة حنان ترك زواجها من رجل الأعمال خالد خطاب، وهو من أخرج وثيقة زواجها من أيمن السويدي بعد إنتحاره، وكانت الكاميرات تتبعهما في كل مكان وكل مناسبة تجمعهما، وأنجبت منه ولدان يوسف وآدم، وحدث الطلاق 3 مرات، حتى استحالت العودة في عام 2007، ويقال أن السبب هو إدمانه للمخدرات وشاذ جنسيًا، توفى في السجن قبل أيام قليلة من الإفراج عنه.

حنان ترك طليقة هادي الباجوري

تزوجت الفنانة حنان ترك من المخرج هادي الباجوري قبل زواجه من الفنانة ياسمين رئيس، ولكن هذه الزيجة كانت قصيرة ولم ينتج عنها أي أطفلال، وتم الإنفصال سريعًا وفي هدوء لم يشعر به أحد.

حنان ترك تزوجت طبيب

أخفت الفنانة حنان ترك زواجها من الدكتور محمد يحيى، الذي كان يدير إحدى المؤسسات الخيرية ومقرها في لندن، وذلك كان في عام 2008، وسرعان ما حملت منه بابنها محمد في 2009، وبعدها تم الطلاق، حيث خرجت عدد من الإشاعت عليها في ذلك الوقت بسبب سرية الزيجة وسرعة الطلاق.

الزوج الحالي لحنان ترك

تعيش الآن الفنانة المعتزلة حنان ترك مع محمود مالك رجل الأعمال ومؤسس سلسلة محلات صالوني للأثاث، وأنجبت منه ابنتيها مريم ومنى، ولايزال زواجهما مستمرًا حتى الآن.

وهي كثيرًا ما تنشر صورها معه عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر الصور مدى سعادتهما وتفاهمهما سويًا.