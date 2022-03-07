حقوق النواب تناقش أنشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة الشباب «صور»

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ناقش اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

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