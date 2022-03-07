«مش بتاع برامج بفلوس».. ماذا قال ياسر جلال عن الظهور بالبرامج التليفزيونية؟

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أثار قرار الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ضجة كبيرة بسبب منع ظهور الفنانين بالتلفزيون دون أجر بسبب أزماتهم مع الضرائب مؤخرًا.

دوت الخليج تكشف رأي ياسر جلال في الظهور بالبرامج التلفزيونية.

تعليق ياسر جلال

كان قد أوضح الفنان ياسر جلال موقفه من الظهور بالبرامج التلفزيونية حيث يعد مقل الظهور إعلاميًا، وخاصةً أن عدم ظهوره في برامج شقيقه رامز جلال أثارت تساؤلات الجمهور.

وقال الفنان ياسر جلال في أحد البرامج الإذاعية في "راديو 9090"، إنه لا يفضل الظهور في نوعية البرامج التي يحصل الضيف خلالها علي أجر، قائلًا: "أنا مش بتاع برامج ومش بحب برامج اللي بتدي فلوس".

تصريحات ياسر جلال

وجاء ذلك بعد سؤال مذيعة البرنامج حول سر عدم ظهوره ببرامج شقيقه للمقالب كل عام، موضحًا رأيه في برنامج شقيقه قائلًا: "رامز جلال لم يعد مجرد نجم مصري وعربي بل أصبح نجما عالميا، لأن شهرته تخطت العالم العربي وأصبح معروفا في الخارج".

وأوضح أنه تعرض تقارير عنه في التلفزيون الألماني وفي أميركا أيضًا فهو يقدم الكاميرا الخفية التي تقدم بكل دول العالم، ولكن على طريقته الخاصة"، مشيرًا إلى أن العائلة كلها تتابعه في الموسم الرمضاني كل عام وقت الفطار.

أعمال ياسر جلال

وفي سياق آخر، شارك الفنان ياسر جلال ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021، من خلال مسلسل "ضل راجل" والذي حقق به نجاحا كبيرًا وشاركه في بطولته عدد من النجوم مثل نور، رنا رئيس، محمد يسري، مجدي فكري، إنعام سالوسة، محمود عبد المغني، ونيرمين الفقي وآخرين وكان العمل من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

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وكان من المقرر أن يجسد الفنان ياسر جلال شخصية سيف الله خالد بن الوليد في عمل درامي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي ولكنه اعتذر عن استكمال العمل وقرر خوض تجربة درامية أخرى وقدم مسلسل "ضل راجل".

ويذكر أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر قرارا اليوم الاثنين بمنع ظهور الفنانين المقيدين بالنقابة دون آجر بالبرامج التلفزيونية.