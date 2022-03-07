/683909/التموين-تخفيضات-تصل-إلى-30-على-1100-سلعة-بالمجمعات-الاستهلاكية
قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلة بوزارة التموين، إنه لدينا مخزون استراتيجي للقمح يكفي مصر 5 أشهر وكما انه لدينا مخزون استراتيجي للعديد من السلع الاخري تكفي لأشهر عديدة ولا داعي للقل.
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وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هناك تخفيضات تصل إلى 30% على 1100 سلعة بالمجمعات الاستهلاكية.
التموين: تخفيضات تصل إلى 30% على 1100 سلعة بالمجمعات الاستهلاكية
وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلة بوزارة التموين،أنه ليس هناك أي زيادات في أسعار المنتجات الغذائية ولم تتغير الأسعار حتي الأن من داخل وزارة التموين وسوف نقوم بحملات لضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية.
وأوضح منافذ وزارة التموين لم تشهد أى زيادة فى أسعار السلع الأساسية، قائلا "الأسعار لم تزيد جنية واحد حتي الأن ومن يقوم برفع الأسعار يكون مخالفا".
وأشار إلى أنه الأرز والمكرونة والبقوليات لم تشهد أى زيادة فى منافذ وزارة التموين حتي الأن، موضحا أن المجمعات الاستهلاكية هى رمانة الميزان لضبط الأسعار.
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