/683908/على-كرسي-متحرك-أحدث-ظهور-لـ-جورج-وسوف-بعد-شائعة-وفاته-فيديو

نشر الفنان جورج وسوف فيديوهين له وهو يدخل إحدى الشواطئ خارج مصر، وهو على كرسي متحرك بين أفراد الأمن، واستقبله الجمهور بمنتهى الترحيب والسعادة، وقاموا بتشغيل أغنية له ليسمعها الجميع وهم يأخذون الصور التذكارية معه.

دوت الخليج يرصد ترحيب الجمهور بجورو وسوف وهو على كرسي متحرك

جوروج وسوف على كرسي متحرك

ظهر سلطان الغناء العربي جورج وسوف على كرسي متحرك في فيديوهين تم نشرهم على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ويستقبله الجمهور بترحيب شديد وفرحة عارمة للقاءه، وأخذ الجمهور عدد من الصور التذكارية معه وفي خلفية الفيديو أغنية لجورج وسوف، كما كان أبو وديع في غاية السعادة لترحيب الجمهور الرائع له، ودعواتهم له بالصحة وطول العمر.

وصاحب الفيديو الأول تعليق يقول: "نزلت مفاجأة على beach party ببونتا كانا، صحيح ما قدرت شوف لا beach ولا party بس شفت احلى محبة بالعالم، شكراً"، والثاني: " فيديو تاني للجولة بين الاحباب ببونتا كانا".

تعليقات الجمهور على إنستجرام على فيديو جورج وسوف

شارك متابعي جورج وسوف على إنستجرام بتعليقاتهم على الفيديو الأول له وقت دخوله الشاطئ على الرسي المتحرك، ومفاجأة الناس به، وقال آحدهم: "الله يطول بعمرك أبو وديع"، وقال آخر: "تستاهل ابود وديع العالم كلها بيحبك من الاحواز الحبيبه"، وزاد آخر وقال: "انت بروح وبالقلب دائما منحبك الله يديمك".

علق الجمهور على الفيديو الثاني مُعربًا عن مدى الحب الذي يمتلكه جوروج وسوف في قلوب جمهور عريض في الوطن العربي والعالم أجمع، فكتب له إحد متابعيه وقال: "حبيب الملايين"، وكتب له آخر: "يخليلنا اياك سلطان"، كما زاد آخر: "الله يطول بعمركك يا سلطان".

جورج وسوف في حفل في جمهورية الدومينيكان

شارك السلطان جورج وسوف جمهوره عبر إنستجرام، بنشره فيديو له وهو يغني على المسرح في جمهورية الدومينيكان، وعلق على الفيديو وقال: "أجواء الامس في بونتا كانا - جمهورية الدومينيكان".

وعلق له أحد متابعيه وقال: "سلطان القلوب و سلطان المسرح الله يطول بعمرك"، وقال آخر: "الغناء لعبة بحنجرة ابو وديع"، وقال آخر: "سيد من وقف على المسرح".