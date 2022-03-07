/683907/شباب-النواب-تناقش-عدم-تفعيل-برنامج-رحلات-الشباب

ناقشة لجنة الشباب والرياضة اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن:عدم تفعيل برنامج رحلات الشباب الى مدن ومعالم الدولة (شرم الشيخ – الأقصر – أسوان). عدم انهاء مشكلة ملعب مركز شباب الغابة- ومشاكل مراكز شباب (بلقطرة الغربية- أنور المفتي- كوم سيف- والعشرة- وأبو اكبارية- السلام- الصالحية- بطورس- الزيني- سحل البلد- النحلة البحرية). مضيفا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشيشيني، بشأن:ضعف الدعم المالي لمراكز الشباب وعدم فعالية الوزارة، وموقف العمال والمعينين من قبل مجلس الادارة. تطوير ودعم مراكز شباب كوم حمادة وحاجتها الى مباني إدارية وبناء أسوار.

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