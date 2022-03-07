/683906/أحمد-موسى-عن-ارتفاع-الأسعار-مش-لازم-استنى-رمضان-عشان-أواجه-جشع-التجار

فسر الإعلامي أحمد موسى، اسباب ارتفاع الاسعار للسلع في السوق المصري بأن التجار قاموا باستغلال الحرب الروسية الاوكرانية ورفعو السعر على الرغم ان الحرب لم يتعدى عليها اسبوعين موجها سؤال للتجار :” ما الداعي لزيادة الأسعار في الأسواق حاليا؟".

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وتابع موسى :” العملية العسكرية بدات منذ 12 يوم وايه الفكرة اني ازود زي مانا عايز ، على الرغم ان الزيادة جاءت لسلع ليس عليها زيادة ، ليه بتزود.. على الرغم ان المعركة لم تكمل اسبوعين”.

أحمد موسى عن ارتفاع الأسعار: مش لازم استنى رمضان عشان أواجه جشع التجار

واستكمل :” السلع موجودة ومتوفرة فما السبب وراء زيادة الأسعار.. في حاجة ونقطة فاصلة لازم نعرفها ونتكلم عليها ومش لازم استنى رمضان عشان اواجه الجشع.

مواجهة للمستغلين المواطن البسيط

واستطرد موسى أن أسعار برميل البترول ترتفع بشكل جنوني بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا ويجب ان يكون هناك مواجهة للمستغلين المواطن البسيط.

هذا وتحدث عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، عن اسباب ارتفاع اسعار البيض، موضحا ان هذا الاراتفاع جاء بسبب انتشار الأمراض الوبائية للدواجن بفصل الشتاء، مشيرا غلأى ان هذا الوباء ساهم في خفض الإنتاج بنسبة 25 %.

شعبة الثروة الداجنة: ارتفاع اسعار البيض جاء بسبب انتشار الأمراض الوبائية للدواجن

جاء ذلك خللا مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية صدى البلد منوها ان نخفاض أسعار الدواجن في منتصف رمضان بشرط انخفاض أسعار العلف الي ما كان عليه.

ارتفاع اسعار الاعلاف

ووصف احمد موسى ارتفاع اسعار الاعلاف بانه ارتفاع غير مبرر حيث انه لا يوجد سوق حرة في الأزمة ويجب أن يكون هناك قرارات استثنائية ولا بد أن يكون هناك انضباط في الأسعار.