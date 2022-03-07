/683905/شعبة-الثروة-الداجنة-ارتفاع-اسعار-البيض جاء-بسبب انتشار-الأمراض-الوبائية-للدواجن

تحدث عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، عن اسباب ارتفاع اسعار البيض، موضحا ان هذا الاراتفاع جاء بسبب انتشار الأمراض الوبائية للدواجن بفصل الشتاء، مشيرا غلأى ان هذا الوباء ساهم في خفض الإنتاج بنسبة 25 %.

دوت الخليج

شعبة الثروة الداجنة: ارتفاع اسعار البيض جاء بسبب انتشار الأمراض الوبائية للدواجن

جاء ذلك خللا مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية صدى البلد منوها ان نخفاض أسعار الدواجن في منتصف رمضان بشرط انخفاض أسعار العلف الي ما كان عليه.

ارتفاع اسعار الاعلاف

ووصف احمد موسى ارتفاع اسعار الاعلاف بانه ارتفاع غير مبرر حيث انه لا يوجد سوق حرة في الأزمة ويجب أن يكون هناك قرارات استثنائية ولا بد أن يكون هناك انضباط في الأسعار.