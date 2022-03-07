ارتفاع جنوني لسعر الدهب .. التموين يعلق

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار جرام الذهب أرتفع صباحا بدرجة كبيرة جدا غير المعتاد والواقية تخطت الـ 2000 دولار وهذا ما توقعناه، مشيرا إلى أن سعر جرام الذهب وصل اليوم في بداية الصباح لـ 885 جنيها.

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وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وأسعار الذهب في إرتفاع مستمريوميا.

وتابع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن في المساء إنخفض سعر واقية الذهب قليلا لتصل لـ 1985 جنيها وهذا أمر بسيط ولا يذكر بالنسبة للارتفاعات السابقة.

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وأوضح الدكتور ناجي فرج، أن أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا جعلت الاقتصاد العالمي علي صفيح ساخن بالإضافة إلى أنها تضغط وبقوة على الذهب لمزيد من الارتفاعات.

وأشار إلى أنه خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية فسوف يصعد ويرتفع سعر الذهب ولا نستطيع أن نتوقع كم هي الزيادة بالضبط ولكن نتوقع أن سعر واقية الذهب ترتفع لسعر فوق الـ 2100 دولار.