/683903/وصل-190-جنيه--الزراعة-تكشف-حقيقة-زيادة-أسعار-اللحوم-اليوم
قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر دولة غير منعزلة عن العالم وأن أسعار المنتجات زادت في العالم أجمع بسبب زيادة تكلفة النقل والمواد الخام في العالم أجمع.
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وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن زيادة سعر اللحوم اليوم جاء نتيجة زيادة أسعار العلف والنقل علي مستوي العالم التي وصلت لـ 40% من الأسعار السابقة.
وتابع سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن زيادة أسعار اللحوم من أمس زادت بنسبة 10% من الأسعار القديمة.
الزراعة تكشف حقيقة زيادة أسعار اللحوم اليوم
وأوضح طارق سليمان، أن بعد زيادة أسعار اللحوم في الأسواق المصرية تم تحرك لجان خاصة من وزارة الزراعة لضبط السوق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك لجنة من وزارة الزراعة قامت بالموافقة علي إستيراد 330 ألف رأس ماشية سوءا كانت للذبح الفوري أو للتثمين مع إستيراد 50 ألف طن من اللحوم المجمدة حتي يتم توفير اللحوم للمواطنين كافة في جميع أنحاء الجمهورية.
ونوه رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أنه ما سوف يتم إستيراده سوف يغطي كافة إحتياجات المواطنين وحاجاتهم من اللحوم.
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