/683901/تريزيجيه-يسجل-أول-أهداف-بشاك-شهير-في-شباك-بشكتاش-والتعادل-يحسم-اللقاء-فيديو

انتهت أحداث مباراة بشكتاش وبشاك شهير، بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في صفوف بشاك شهير، على سبيل الإعارة من نادي أستون فيلا الإنجليزي.

افتتح محمود حسن تريزيجيه سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء من خلال

وبهذا التعادل يتجمد رصيد بشاك شهير عند النقطة 47 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، فيما يحتل بشكتاش المركز السادس برصيد 45 نقطة، من أصل 28 مباراة.

مدرب باشاك شاهير عن ضم تريزيجيه: سيكون حلنا في المباريات

أشاد التركي إمره بلوز أوغلو، المدير الفني لباشاك شهير، بالدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، المنضم حديثا إلى صفوف الفريق، قادما من أستون فيلا الإنجليزي خلال الإنتقالات الشتوية.

وقال أوغلو في تصريحات عبر شبكة "dha" التركية: "أعتقد أن تريزيجيه والصفقات الجديدة سيقدمون مساهمات جادة للفريق".

وأضاف: "نحن سعداء بالتعاقد مع تريزيجيه، إنه لاعب جيد، وكل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم في سوق الانتقالات ذو جودة عالية".

وواصل: "الصفقات الجديدة من شأنها تحسّين جودة الفريق، تريزيجيه سيعطينا حلول أكثر في المباريات".

عقد تريزيجيه مع باشاك شاهير

وجاء إنتقال الدولي المصري إلى باشاك شهير على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما كان خرج رئيس الفريق التركي منذ أيام وأعلن أنهم أتفقوا مع اللاعب للإنتقال لهم.

ونشر أستون فيلا على موقع التواصل الاجتماعي خبر انتقال تريزيجيه، متمنيين لهم التوفيق والنجاح، وأن يعود لهم بعد نهاية الإعارة.

وانتقل محمود حسن تريزيجيه لصفوف باشاك شاهير، من قبل أستون فيلا الإنجليزية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.