/683900/النيابة-العامة-تودع-طفلا-بإحدى-دور-الرعاية-لقتله-خطأ-طفلين-وإصابته-طفلة-أخرى

دوت الخليج

وقـد شـاهدت النيابة العامـة تسجيلات آلات مراقبـة مـطـلـة على مسرح الواقعـة والـتي صورتهـا، فتبيـت منهـا انحراف الحافلـة واصطدامهـا بالمجني عليهـم حـال استقلال الأطفال الثلاثة دراجـة آليـة واحــدة، ثـم اصطدامهـا بسيارة متوقفـة على جانب الطريـق. واستجوبت النيابـة العامـة الـطـفـل المتهـم فـأقـر باستقلاله الحافلة المملوكـة لـوالده بغير علمـه، وقيادتهـا بسرعـة عاليـة، حـتى فوجئ حـال مـروره بأحـد المنحنيات بالمجني عليهـم فصدمهـم - خطأ ووقع الحادث، وقـد أكـدت تحريات الشرطـة حـدوث الواقعة على هـذا النحو، وأن الـطـفـل المتهـم قـاد الحافلة المملوكـة لـوالده خلسـة مـن غير علمه، وعلى هـذا أمـرت النيابة العامـة بإيـداع الطـفـل المتهـم إحـدى دور الرعاية الاجتماعيـة كبـديـل للحبس الاحتياطي لكـونـه طـفـلا لـم يتجاوز خمسـة عـشـر عامـا، وجـار استكمال التحقيقات.

النيابة العامة تودع طفلا بإحدى دور الرعاية لقتله خطأ طفلين وإصابته طفلة أخرى

هـذا وإزاء تكـرار وقـوع مـثـل هـذا الحـادث - سـواء بـسـمـاح أولياء الأمـور لبنيهـم الأطفـال بقيـادة المركبـات أو الدراجـات الآليـة مع صغـر عمـرهـم، أو ضعـف رقابتهـم عـلـيـهـم مما يتيح لهـم استقلالها وقيادتهـا خـلسـة دون علمهـم- فـإن النيابـة العامـة تهيـب بـهـم إلى إحكام السيطرة على أطفالهـم ومنعهـم تمـامـا مـن قـيـادة المركبـات في هـذه السـن، والالتزام بأحكام القانـون الـتـي حـددت السن التي يسمح فيهـا بصـدور تراخيص القيادة، وذلك مهما بلغـت ثقتهـم في تمكنهـم مـن الـقيـادة؛ إذ إن هـذا الـفـعـل كـمـا يعـرض أبناءهـم للخطـر، فهـو يعرضهم للمساءلة القانونيـة لمـا ينتج عنـه مـن فـواجـع قـد تُفـضي إلى إنهـاء حـيـاة أبنائهـم وحيـاة غيرهـم، أو تصيبهـم بعـاهـات لا يمكـن البرء منهـا. فحافظوا على أرواح بنيكـم ومـن حولكم، وجنبوهم وأنفسكم.