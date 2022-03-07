/683899/بالصور-والفيديو-حضور-جومانا-مراد-ونجوم-الفن-لقطات-من-حفل-ديوان-الأنثى-والمحتال

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل توقيع الديوان وسط حضور نجوم الفن والإعلام

حفل توقيع ديوان الأنثى والمحتال

انطلق منذ قليل حفل توقيع الديوان الأول للشاعرة فلك الأسد، بعنوان "الأنثى والمحتال"، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام مثل الفنانة إلهام شاهين، ويسرا وهالة سرحان، وصابرين وجومانا مراد.

ويأتي ذلك في أول ظهور لنجوم الفن عقب قرار عدم ظهورهم في البرامج التلفزيونية دون آجر، بجانب ظهور عدد من الإعلاميين مثل بوسي شلبي ولميس الحديدي.

من فلك الشام صاحبة ديوان الأنثى والمحتال؟

وجاء ظهورهم يثير الجدل بعد قرار نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي بمنع ظهور الفنانين المقيدين بالنقابة في الظهور بالبرامج دون آجر بعد أزماتهم مع الضرائب.

يذكر أن فلك الأسد أو فلك الشام هي شاعرة سورية حازت على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وحصدت ماجستير مهني بقضايا المرأة العربية دوليًا وإقليميًا.

كما أن لها مجموعة قصائد ومقالات منشورة في عدد من المجلات والجرائد العربية ولها شهرة كبيرة حول رأيها بقضايا المرأة العربية في العالم والوطن العربي.

تصريحات أشرف زكي نقيب الممثلين

وفي سياق آخر، أصدر نقيب المهن التمثيلية بيانا يقر بمنع ظهور الفنانين بالبرامج التلفزيونية التي تستضيفهم دون أجر، وقال في البيان: "قرار منع الفنانين من الذهاب للبرامج التي لا تدفع أجرًا، يأتي في مصلحتهم حتى لا يصطدموا مع ضرائب القيمة المضافة.. بعدما تم فرض أجر عليهم نتيجة الظهور من قبل الضرائب، ولا يحصلون فيها على أجر منها.. يقال للفنانين الذين ظهروا، ولم يتقاضوا أجرًا إنهم يقومون بتلميع أنفسهم فكيف لا يدفعون ضرائب".

اقرأ أيضًا

منع ظهور الفنانين دون أجر.. أشرف زكي يصدر بيانًا بسبب أزمة الضرائب

وأضاف في البيان قائلًا: القانون يشمل فرض الضريبة على الظهور الإعلامي، حتى وإن لم يتقاضى الفنان أي أجر نظير ظهوره"، كما أعرب الفنان أشرف زكي عن استيائه بسبب حملات التشويه التي تعرض لها عدد من الفنانين.