أكرم حسني بالطبلة في كواليس مسلسل مكتوب علينا ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

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يقدم الفنان أكرم حسني فقرة موسيقية أثناء تصوير مسلسل مكتوب علينا، المقرر انضمامه إلى مسلسلات شهر رمضان 2022، وتشاركه الفنانة هنادي مهنى، التي تشاركه أيضًا في بطولة المسلسل.

دوت الخليج يرصد ظهور أكرم حسني بالطبلة أثناء تصوير مسلسل مكتوب علينا ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

أكرم حسني في فقرة موسيقية في كواليس مسلسلات شهر رمضان 2022

نشر الفنان أكرم حسني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو له وهو يعزف على الطبلة، خلال تصوير مسلسل مكتوب علينا، المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وتشاركه الفنانة هنادي مهنا بغناء إحدى أغنيات الهضبة عمرو دياب وهي لا تعرف كل كلماتها، وعلق على الفيديو وقال: "لما نطلب وقت زياده من الإخراج عشان نراجع"، وصاحب تعليقه بهاشتاج مكتوب علينا، وهاشتاج آخر رمضان 2022.

تعليق الجمهور على فيديو أكرم حسني وهنادي مهنى

شارك عدد من متابعي حساب الفنان أكرم حسني على إنستجرام بتعليقاتهم على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه أكرم حسني بالطبلة وهنادي مهنى تغني في كواليس مسلسل مكتوب علينا، المقرر مشاركته ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، فعلق شيكو بإيموجي سعيد، وعلقت إحدى المتابعات وقالت: "انا صحبتي في الدرس لما المدرسة تقول ماتعملوش دوشه عبال ماجي"، مشبهة حال الفنجمين بحالها هي وزملائها في الفصل.

مسلسل مكتوب علينا ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

يشارك في بطولة مسلسل مكتوب علينا كل من أكرم حسني، هنادي مهنى، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، حنان سليمان، وعدد كبير من الفنانين، ويظهر في البوستر الدعائي الخاص بمسلسل مكتوب علينا، أن المسلسل إجتماعي يدور في إطار كوميدي، وتشارك فيه المطربة هلا رشدي بأول تجاربها التمثيلية، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو زكري.

نشر أبطال مسلسل مكتوب علينا البوستر الدعائي للمسلسل في يوم واحد وساعة واحدة، ليشكلون حملة دعائية له ضمن الدعايا المنتشرة على السوشيال ميديا عن مسلسلات شهر رمضان 2022، وعلقوا عليه بجمل موحدة، حيث كتبوا: "احنا عيله جلجل.. عيله شبه اي عيله مصريه وفي يوم صحينا من النوم و… مش هنقولكم طبعا حصل ايه.. مكتوب عليا .. رمضان ٢٠٢٢ .. حصريا علي dmcيا رب يعجبكم".