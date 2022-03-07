/683896/سياحة-النواب--تناقش-مشروع-قانون-المركز-القومي-لإدارة-المجال-الجوي-المقدم-من-الحكومة

ناقشت لجنة لسياحة والطيران المدني اليوم برئاسة النائبة نورا علي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي..

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