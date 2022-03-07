«سحرتله».. الجمهور يسخر من تواجد ويجز على سرير هدى المفتي «صور»

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دوت الخليج يرصد حالة الجدل المثارة حول الفنانة هدى المفتي ومطرب الراب ويجز.

ويجز على سرير هدى المفتي

ظهرت هدى المفتي وهي تلتقط صورة سلفي بالمرآه وفي يدها سيجارة، وعكست المرآه ويجز وهو ينام على سريرها بالغرفة.

الجمهور ينتقد علاقة هدي المفتي بويجز

وأطلق الجمهور حملة سخرية على الثنائي ردًا على سؤال «ايه دا يغالي؟»، فعلق أحدهم قائلًا: "كان بيغدي النونة"، وكتب الأخر: " كانت بتسحره او بتسحرله"، وقال الأخير: "والله ووقعت".

ارتباط ويجز بهدى المفتي

وكان تصدر اسم الفنانة هدى المفتي الأيام الماضية تريند محركات البحث جوجل، بعد طرح مغني الراب الشهير ويجز، أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "البخت".

وتردد خلال الأيام الماضية أنباء تفيد بأن كلمات الأغنية العاطفية يوجهها للفنانة هدى المفتى ولكن الاثنين ألتزما الصمت ولم يعلقا على الموضوع.

بلعب البخت سألتها ورفضتني استغربتها، أومال فين هيبتي؟ حبيبي أنا بضحك على خيبتي يا أخي كنت عالثبات وهزّتني واللي فات ده كان سحري مش باجي على بالها إن جات سيرتي أنا بالي معاها مش ملكي قالت كلام قبل أما تشوفني عارفني صعب ومش مفهوم كلامي دبش ومش موزون أو بتحب حد والبال مشغول؟ ما شوفتوهاش ولا حد يلومني ملاك بريء، ولا أنا مخدوع؟ هيا توتر، ولا أنا مهزوز؟ أو آذاها حد، والكل مرفوض؟ ولّا إيه القصة؟ حبيبي يفيدني اللي آذوك ياما حبيبي يسيبني أخلّي الجاي ورود وشموع يتغنّالها وبصوت مسموع ولا إيه القصة؟ حبيبي يفيدني اللي آذوك ياما حبيبي يسيبني أنسّيك ماضي كله دموع ولا ما أقدرش أسيبك موجوع سحرتني ولا سحرتلي؟ وعيون مش محتاجة تسحرلي مش عايزة تجيبني بس جابتني مش عايزة تجيبني بس جابتني ونسيتني وفي قصتي حبستني والله ووقعت، بفكر فيك، كتير بالي عليك مشغول وأنا بتصعب عليا حالي وأنا بكتبلك كلام معسول بعيد عن عيني ويا عيني مع غيري ومش مبسوط دا أنا أضيّع عمري يا عمري وأحبك حب مش مشروط.

ويجز وهدى المفتي يتألقان في مسلسل «بيمبو»

من جانبه، اجتمع الثنائي مؤخرًا في مسلسل «بيمو»، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، مغني الراب ويجز، سليمان عيد، ملك الحسيني، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرون، والمسلسل من تأليف محمد أديب، سيناريو وحوار خالد خلة، ومنة فوزي، وريم الدسوقي وعبدالعزيز النجار، ومن إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.

هدى المفتي تنضم لفيلم «بحبك»

وانضمت الفنانة هدى المفتي لطاقم عمل فيلم «بحبك» تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في البطولة هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في اطار رومانسى اجتماعى.