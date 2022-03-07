/683894/خاص-رئيس-التثقيف-بـ-الإعلاميين-عودة-هاني-حتحوت-خلال-10-أيام-وهذا-مصير-التحقيق-مع-شريف-عامر

لازالت نقابة الإعلاميين تدرس مستجدات أزمة الإعلامي شريف عامر واستدعائه للتحقيق، وكانت النقابة قبلها أحالت عدد من الإعلاميين للتحقيق بسبب ارتكابهم مخالفات مهنية.

دوت الخليج يكشف مستجدات التحقيق مع شريف عامر وعدد من الإعلاميين بالنقابة

مصير التحقيق مع شريف عامر

كانت قد أصدرت نقابة الإعلاميين التي يرأسها الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين قرار باستدعاء شريف عامر بسبب مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني بجانب ارتكابه المخالفات المهنية خاصةً في حلقته مع الداعية مبروك عطية.

ومن جانبه قال الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التثقيف بنقابة الإعلاميين في تصريح خاص لـ "دوت الخليج": "لم يتم حتى الآن التحقيق مع شريف عامر وسيتحدد مصير وموعد التحقيق في الاجتماع المقبل بالنقابة بعد أسبوع"، ومن جانبه نقيب الإعلاميين كشف أنه سيتوجه ببلاغات للنائب العام ضد شريف عامر ومبروك عطية.

مصير التحقيق مع هاني حتحوت وحسام حداد

وفيما يخص حسام حداد، أصدرت النقابة قرار باستمرار منع ظهوره على شاشة القناة الأولى التليفزيون المصرى، أو ممارسة النشاط الإعلامى على أى وسيلة إعلامية داخل مصر، وذلك بعد إقراره في التحقيق بالمخالفات التي وجهت ضده.

ومن جانبه نقيب الإعلاميين طارق سعده أصدر قرار بإيقاف هاني حتحوت مقدم برنامج "الماتش" المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد الفضائية، ومنع ظهورها على أية وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضًا

هشام إسماعيل لـ دوت الخليج: «كنت بروح البرامج ببلاش فكتر خير دكتور أشرف زكي»

وقال رئيس التثقيف بنقابة الإعلاميين، أيمن عدلي: "سيعود المذيع هاني حتحوت لبرنامجه بعد 10 أيام تقريبًا حيث كان صدر القرار بمنعه خلال الفترة من 25 فبراير الماضي وحتى 12 مارس الجاري".

جدير بالذكر أن الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين كان قد أصدر قرار الشهر الماضي أيضًا بوقف فريق عمل برنامج "الحياة أحلي" المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية.

ويضم القرار مخرجين ومقدمي البرنامج والمعدين وتم اتهامهم بالكذب ونشر الأخبار الكاذبة والتضليل وذلك بعد إجرائهم مداخلة هاتفية لشخص يدعي أنه الجراح العالمي مجدي يعقوب، بجانب إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه قناة الحدث اليوم.