/683893/الصحة-تعلن-جاهزيتها-لمباراة-مصر-والسنغال-المؤهلة-لكأس-العالم

رد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على سؤال الاعلامي سيد علي بشأن كيفية التعامل مع الجماهير الحاضرة لماتش مصر والسنغال في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم، والاعداد التي سيتم السماح لها بالحضور قائلا:" دورنا في وزارة الصحة، ليس تحديد العدد، ولكن بعد الاتفاق على الاعداد المسموح لها بالحصور يتم تأمينه وهو ما يتم في كثير من الفعاليات والمؤتمرات والمباريات.

وتابع:" مستعدين بشكل كامل للماتش واتمنى حضور الماتش ان شاء الله ".

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وعن حالة الفنان سمير صبري قال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية عبر حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي المذاععلى فضائية الحدث اليوم، أن الرئيس السيسي كلف بالتعامل مع الفنان سمير صبري، بعد تدهور حالته الصحية، موضحا انه يوجد تكليفات يوميا ما يقرب من 7 حالات حرجة بتوفير الرعاية لها، مضيفا:"تمت متابعة حالة الفنان سمير صبري، وحالته اصبحت مستقرة الان".

الصحة تعلن جاهزيتها لمباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم

وعن مصير الطلبة العائدين من أوكرانيا بعد شن روسيا الحرب عليها قال وزير التعليم العالي انه تم عمل منصة من أحل عمل قاعدة بيانات للطلاب بالخارج، وهو ما سهل رصد عدد الطلاب العائدين من اوكرانيا والذي تعدى عددهم 3000 طالب، منوها ان تامين سلامتهم هدفنا وأيضا مستقبلهم التعليمي .

ولفت ان اغلبية الطلاب في اوكراينا يدرسو في العلوم الطبية ، سواء طب بشري واسنان وصيدلة، موضحا:" وزارة الهجرة قامت بعمل تطبيق من أجل ادخال معلومات الطلاب بها لمهعرفة كافة شئونهم".