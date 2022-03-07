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زراعة النواب تواصل مناقشة طلبات إحاطة بشأن قرى محافظة الدقهلية وتسعير الأوقاف

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شهاب صلاح 0 تبليغ

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 واصلت لجنة الزراعة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من  النواب هشام الحصري، آية فوزى فتى، إيهاب أنيس، أسامة عبدالعاطي، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقريتي الأخوة والزريقى بمركزي أجا والسنبلاوين محافظة الدقهلية إلى هيئة الأوقاف المصرية بالمخالفة لأحكام القانون 42 لسنة 1973 ورغم سداد المنتفعين لقيمة مساحاتهم مما عرضهم لإجراءات تعسفية.

 

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للإصلاح الزراعي 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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