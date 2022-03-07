متحدث الصحة: انكسار الموجة الخامسة لكورونا.. وانخفاض حالات الوفاة إلى 41%

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه تم الاجتماع مع مديرى مديريات الشئون الصحية بكل محافظات الجمهورية، وتم الكشف عن انكسار الموجة الخامسة لفيروس كورونا، وفقا للمؤشرات والمعدلات وأعداد الحالات المصابة المترددة على المستشفيات.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، أن الدولة المصرية توسعت فى معدلات التطعيم فى الفترة السابقة بشكل كبير جدا، بعد توفير كل أنواع اللقاحات لكل فئات الشعب المصرى، متابعا: "بعد عامين لكورونا أثبتت الدولة المصرية من خلال عمل مؤسسى كبير جدا لكافة المؤسسات، قدرتها على مواجهة الأزمات بقوة ونجاح صحيا واقتصاديا وبكافة المجالات".

وتابع الوزير: "انخفاض حالات الوفيات بفيروس كورونا إلى 41% مؤخرا، بعد التوسع فى معدلات التطعيم، والعالم بأكمله بدأ التعامل مع كورونا بطريقة التعامل مع الأنفلونزا الموسمية، ولدينا فى مصر بعض التحفظ والإجراءات فى التعامل مع كورونا، بسبب عدم الوصول إلى المعدل الكافى للتطعيمات، رقم وصول معدلات التطعيم بكامل الجرعات إلى أكثر من 50%، و65% كجرعة أولى، ومن المتوقع الوصول إلى 70% فى معدلات التطعيم بحلول 30 يونيو 2022".

وأكمل: "فتحنا التطعيم بالجرعة الثانية فى أى مكان بمراكز التطعيم، وليست مقيد بمكان معين مثلما كان يتم فى السابق، كما فتحنا للجرعات المنشطة فوق الـ65 بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، لذلك توفر معدلات التحصين ساهم فى استهلاك 71% مليون جرعة، وتوفر أكثر من 70 مليون جرعة أخرى، تكفى لأكثر من 30 مليون مواطن".

وأردف الوزير قائلا: "العامل المادى ليس فى حساباتنا بالمرة داخل الدولة المصرية، لذلك نمتلك الأدوية الحديثة الموجودة فى أى مكان بالعالم وبالمجان، فى إطار توجيهات سيادة الرئيس بالاهتمام بصحة المواطن المصرى، وبالنسبة لحالة الفنان سمير صبرى، فتم متابعته فى المستشفى الموجود بها، ثم صدر قرار بتوفير كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الجراحية وهو فى إطار التحضير للإجراءات ونتابع حالته يوم بيوم".

وبشأن العائدين من أوكرانيا، أشار الوزير إلى أن هناك 2400 طالب من الطلاب العائدين فى أوكرانيا يدرسون الطب، وهناك تكليفات من الرئيس السيسى بالوقوف بجانب الطلاب، وهناك لجنة تم تشكيلها من المجلس الأعلى للجامعات لدراسة كافة الأمور والسيناريوهات لتسهيل إدخالهم الجامعات المصرية.

وحول آخر مستجدات اللقاح المصرى، قال الدكتور خالد عبد الغفار: "منذ 4 أو 5 أيام أعلنا عن اللقاح الثانى بالتنسيق ما بين وزارتى التعليم العالى والزراعة وبعض القطاعات الأخرى بالدولة المصرية، واللقاح الأول والثانى يشهدان تطورات كبيرة جدا وأثبتت التجارب الآن نجاح أول لقاح على الإنسان فى مصر، بعدما كانت تتمتع بخبرة بشأن اللقاحات البيطرية، وذلك بفضل دعم الرئيس السيسى، ونحن وصلنا إلى مرحلة التجارب السريرية الآن بنتائج مبشرة جدا وبتكنولوجيا حديثة جدا فى تصنيع اللقاحات".