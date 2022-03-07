الخارجية تطلق حملة إعلامية تعريفية بمناسبة الاحتفال بمئويتها

جدة - نرمين السيد - وبهذه المُناسبة، تُطلق الوزارة اعتبارًا من صباح غدا، حملة إعلامية تعريفية ذات جوانب متعددة على مدار عدة أيام للتعريف بدور وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية تاريخًا وحاضرًا، فضلًا عن أبرز الإنجازات التى تحققت على مدار القرن الماضى، وذلك، على سبيل المثال، من خلال أنشطة تفاعلية تشمل طرح أسئلة وأجوبة على منصات الوزارة الإلكترونية، وكذا نُبذة عن أهم المحطات فى تاريخ الدبلوماسية المصرية العريقة.

وتهدف تلك الحملة إلى إلقاء الضوء على ما اضطلعت به الدبلوماسية المصرية، خلال العقود الماضية، من تحركات مستمرة وجهود متواصلة للدفاع عن مصالح مصر العُليا، وتعظيم الاستفادة من مُختلف الأطر الدبلوماسية لصون مُقدراتنا الوطنية، فضلًا عن المساهمة فى جهود الدولة المصرية نحو تعزيز ركائز السلم والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.