وأوضحت الدكتورة مى فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن عدد من سددوا جدية الحجز وصل إلى ما يزيد قليلا عن 26 ألف حاجز، منهم حوالى 20 ألفا سجلوا بياناتهم على موقع الصندوق، أى أن هناك حوالى 6 آلاف حاجز لم يستكملوا بياناتهم للتسجيل على الموقع، وهؤلاء هم من سيتم منحهم مهلة لاستكمال البيانات على الموقع، على أن يكون آخر موعد لسداد جدية الحجز هو يوم 8 مارس.
وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أن المهلة التى يتم دراسة منحها للمواطنين هى لاستكمال الأوراق فقط وليس للسداد، مشيرة إلى أن هناك رسائل نصية سيتم إرسالها لمن سدد جدية الحجز ولم يقم بتسجل بياناته على موقع الصندوق، لتذكيرهم بضرورة تسجيل البيانات ليتمكنوا من حجز وحداتهم.
وأوضحت مى عبد الحميد أن المستفيدين سابقا من مشروعات الدولة السابقة حتى عام 2014، يمكنهم التقديم فى الإعلان المفتوح حاليا للوحدات المتوسطة، موضحة أن الاستثناء لمن حصلوا قبل ذلك على وحدات إسكان اجتماعى بعد عام 2014، أو ممن تقدموا قبل ذلك لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، فهؤلاء ليسوا ضمن الفئات التى يمكنها التقديم فى الإعلان الحالى "سكن لكل المصريين 2".
وبالنسبة لمن تقدموا لحجز وحدات فى إعلانات سابقة ولم يصلو إلى مرحلة التخصيص والتعاقد، قالت الدكتورة مى إن هؤلاء يمكنهم تغيير موقفهم بالحجز فى الإعلان الحالى، ولكن بشرط سحب مقدم الحجز، الذى تم دفعه سابقا قبل التعاقد على الوحدات الجديدة المطروحة حاليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس صندوق الإسكان لـمبتدا: ندرس منح من سدد جدية الحجز مهلة لاستكمال أوراقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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