رئيس صندوق الإسكان لـمبتدا: ندرس منح من سدد جدية الحجز مهلة لاستكمال أوراقه

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق ووزارة الإسكان يدرسان منح المواطنين الذين سددوا مقدمات جدية الحجز حتى يوم 8 مارس مهلة بسيطة لاستكمال أوراقهم على موقع الصندوق.





وأوضحت الدكتورة مى فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن عدد من سددوا جدية الحجز وصل إلى ما يزيد قليلا عن 26 ألف حاجز، منهم حوالى 20 ألفا سجلوا بياناتهم على موقع الصندوق، أى أن هناك حوالى 6 آلاف حاجز لم يستكملوا بياناتهم للتسجيل على الموقع، وهؤلاء هم من سيتم منحهم مهلة لاستكمال البيانات على الموقع، على أن يكون آخر موعد لسداد جدية الحجز هو يوم 8 مارس.

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أن المهلة التى يتم دراسة منحها للمواطنين هى لاستكمال الأوراق فقط وليس للسداد، مشيرة إلى أن هناك رسائل نصية سيتم إرسالها لمن سدد جدية الحجز ولم يقم بتسجل بياناته على موقع الصندوق، لتذكيرهم بضرورة تسجيل البيانات ليتمكنوا من حجز وحداتهم.

وأوضحت مى عبد الحميد أن المستفيدين سابقا من مشروعات الدولة السابقة حتى عام 2014، يمكنهم التقديم فى الإعلان المفتوح حاليا للوحدات المتوسطة، موضحة أن الاستثناء لمن حصلوا قبل ذلك على وحدات إسكان اجتماعى بعد عام 2014، أو ممن تقدموا قبل ذلك لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، فهؤلاء ليسوا ضمن الفئات التى يمكنها التقديم فى الإعلان الحالى "سكن لكل المصريين 2".

وبالنسبة لمن تقدموا لحجز وحدات فى إعلانات سابقة ولم يصلو إلى مرحلة التخصيص والتعاقد، قالت الدكتورة مى إن هؤلاء يمكنهم تغيير موقفهم بالحجز فى الإعلان الحالى، ولكن بشرط سحب مقدم الحجز، الذى تم دفعه سابقا قبل التعاقد على الوحدات الجديدة المطروحة حاليا.