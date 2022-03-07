تطعيم 10 آلاف مواطن ضد كورونا خلال حملة طرق الأبواب بأسوان

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بأسوان أن حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض كورونا انتهت من تطعيم 10 آلاف و36 مواطنا، موزعين على مستوى محافظة أسوان، وذلك خلال اليوم وأمس من انطلاق الحملة.





وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان اليوم الأحد فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض كورونا، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وإشراف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان. وأشار إلى أن الحملة تستمر حتى يوم 15 مارس الجارى، وتستهدف جميع المواطنين من سن 12 عاما وأكثر، بدون تسجيل مسبق على الموقع وبدون إنتظار رسالة كما فى السابق، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا يوميا. وأوضح مدير الطب الوقائى أنه تم إعداد وتجهيز 680 فرقة ثابتة ومتحركة تشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات، بالإضافة للجمعيات الأهلية ومراكز الشباب وأماكن التجمعات.

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