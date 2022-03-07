عاجل- منخفض جوى يضرب البلاد غدا.. والأرصاد: عودة العاصفة الترابية والأمطار

جدة - نرمين السيد - وحذرت الأرصاد الجوية من الأتربة العالقة فى الجو خلال طقس الغد فى محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظتى أسوان والأقصر.

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط الأمطار خلال حالة الطقس غدا الثلاثاء على محافظات الشرقية والمنوفية والغربية، والاسكندرية ومطروح على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية خلال حالة الطقس غدا الثلاثاء التى تكون مثيرة للرمال والأتربة،على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

الطقس فى مصر

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدا الثلاثاء فى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى 25 العظمى و12 الصغرى، وترتفع درجات الحرارة درجتين نهارا عن حالة الطقس اليوم.

وتكون درجات الحرارة فى الإسكندرية والسواحل الشمالية خلال حالة الطقس غدا 20 العظمى والصغرى 13.

وتصل درجات الحرارة فى جنوب سيناء خلال حالة الطقس الثلاثاء إلى 26 العظمى والصغرى 16، وتصل درجة الحرارة فى شمال الصعيد خلال طقس الغد إلى 27 فى ساعات النهار و18 ليلا.

وتكون درجات الحرارة فى جنوب الصعيد خلال حالة الطقس غدا العظمى إلى 35 درجة والصغرى 19 درجة.

وشهدت حالة الطقس اليوم الاثنين تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكانت منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن منخفض جوى جديد يضرب البلاد غدا الثلاثاء، بعد ارتفاع درجات الحرارة اليوم الإثنين.

وأضافت منار غانم، فى تصريحات تليفزيونية أن فى هذا المنخفض سيكون هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، لتسجل العظمى ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الأتربة العالقة.

وتابعت أن يوم الأربعاء سيشهد انخفاض درجات الحرارة تدريجيا لتعود الأجواء الشتوية مع أمطار خفيفة فى الوجه البحرى.

ونصحت عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية بأهمية ارتداء الملابس الشتوية وعدم الانخداع فى الطقس.

من جانبه قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، إننا الآن فى نهاية فصل الشتاء وفصل الربيع يبدأ فى 21 مارس، مضيفا: "وارد أن نشهد ارتفاعا وانخفاضا فى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة مع نهاية فصل الشتاء، ووجود منخفضات بالصحراء الغربية وتقلبات جوية خلال الفترة القادمة".