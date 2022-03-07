التعليم: بدء اختيارات المرشحين فى مشروع جائزة مصر للتميز الحكومى 2022

وقالت إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة - فى تصريحات لها مساء اليوم - إن مشروع "جائزة مصر للتميز الحكومى" يهدف إلى دعم الجهات الحكومية ونشر ثقافة وفكر التميز فى العمل الحكومى، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى للجائزة السنوية يتمثل فى تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، موضحة أن تكريم المتميزين فى أداء الخدمات العامة يتم بشكل معنوى ومادى مما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة.
وأضافت أنه تم فتح باب تقديم طلب الترشح للدورة الثالثة من "جائزة مصر للتميز الحكومى" بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وطالبت الوزارة المديريات بموافاتها ببيانات المرشحين فى فبراير الماضى لتفعيل اسم المستخدم الخاص بالمرشحين والتيسير على المنسقين فى تقديم طلب الترشيح على النظام الإلكترونى.
وأشارت إلى أن "جائزة مصر للتميز الحكومى" تضم جائزة المواقع الالكترونية المتميزة وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، فى تقديم الخدمات الحكومية، وجوائز التميز الفردى وتضم جائزة القيادات المتميزة، بالإضافة إلى أفضل موظف حكومى، وأفضل فريق عمل حكومى.
يذكر أن لجنة اختيار المرشحين تضم إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، وطارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة، وأحمد موسى رائد عام الاتحادات الطلابية، والدكتور عمرو الدسوقى الشريف منسق جائزة مصر للتميز الحكومى بالوزارة.
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