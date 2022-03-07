مرور 20 دقيقة: الزمالك يتقدم على الجونة بثنائية نظيفة بالدوري«فيديو»

/683887/مرور-20-دقيقة-الزمالك-يتقدم-على-الجونة-بثنائية-نظيفة-بالدوريفيديو

يتقدم الزمالك في أول ثلث ساعة من عمر المباراة، أمام الجونة بالدوري، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح الدولي المصري إمام عاشور سجل التهديف في المباراة في الدقيقة السابعة عشر، من خلال تمريرة للخلف بكل هدوء من أشرف بن شرقي، لإمام ليسددها الأخير بصاروخية أرضية على يمين إسلام طارق وتسكن الشباك.

امام عاشور في مرمى الجونة - الهدف الاول pic.twitter.com/sDB2SOYOHn — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) March 7, 2022

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثامنة عشر من عمر اللقاء، من خلال كرة بالونية من أعلى الحارس من خلال تمريرة بينية من إمام عاشور، ليسكنها زيزو من أعلى الحارس إسلام طارق.

جوووووووووووول عااالمي من احمد سيد زيزو ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Yw7kAM5hvR — الـمـخـتـلـط - مـيـديـا (@MokhtalatMediaa) March 7, 2022

ويدخل الزمالك لقاء اليوم بقيادة أسامه نبيه كمدير فني مؤقت للفريق حتى انضمام البرتغالي فيريرا المدير الفني الجديد للفريق خلافة باتريس كارتيرون.

تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة:

فى حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع :- محمود علاء – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم : عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – حازم إمام – ماجد هاني – إسلام جابر – محمد أوناجم – رزاق سيسيه – سيف الجزيري.

تشكيل الجونة امام الزمالك بالدوري:

حراسة المرمى : إسلام طارق.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - عمرو طارق - محمد نجيب - آلان كيامبادي.

خط الوسط: دانيال إيدي - إسلام محارب - سيف العجوز.

خط الهجوم: محمود الشبراوي - أرناود راندرياناتيناينا - إسلام عبد النعيم.