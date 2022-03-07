/683890/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-يكشف-اخر-تطورات-حالة-الفنان-سمير-صبري-الصحية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن الرئيس السيسي كلف بالتعامل مع الفنان سمير صبري، بعد تدهور حالته الصحية، موضحا انه يوجد تكليفات يوميا ما يقرب من 7 حالات حرجة بتوفير الرعاية لها.

القائم بأعمال وزير الصحة يكشف اخر تطورات حالة الفنان سمير صبري الصحية

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي المذاععلى فضائية الحدث اليوم، مضيفا:"تمت متابعة حالة الفنان سمير صبري، وحالته اصبحت مستقرة الان".

التعامل مع الجماهير الحاضرة لماتش مصر والسنغال في التصفيات الافريقية

ورد الدكتور خالد عبدالغفار، على سؤال الاعلامي سيد علي بشأن كيفية التعامل مع الجماهير الحاضرة لماتش مصر والسنغال في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم، قائلا:" دورنا في وزارة الصحة انه بعد الاتفاق على الاعداد المسموح لها بالحصور يتم تأمينه وهو ما يتم في كثير من الفعاليات والمؤتمرات والمباريات".

وعن مصير الطلبة العائدين من أوكرانيا بعد شن روسيا الحرب عليها قال وزير التعليم العالي انه تم عمل منصة من أحل عمل قاعدة بيانات للطلاب بالخارج، وهو ما سهل رصد عدد الطلاب العائدين من اوكرانيا والذي تعدى عددهم 3000 طالب ، منوها ان تامين سلامتهم هدفنا وأيضا مستقبلهم التعليمي .

ولفت ان اغلبية الطلاب في اوكراينا يدرسو في العلوم الطبية ، سواء طب بشري واسنان وصيدلة، موضحا:" وزارة الهجرة قامت بعمل تطبيق من أجل ادخال معلومات الطلاب بها لمهعرفة كافة شئونهم".